Победы Чилича, Андерсона и Маннарино — в обзоре игр 1-го круга турнира в Токио

Хорватский теннисист Марин Чилич (1) вышел во второй круг турнира в Токио, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:2.



Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (5) пробился во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Франции Жиля Симона со счётом 6:2, 7:6 (8:6).



Француз Адриан Маннарино стартовал с победы над представителем Японии Го Соедой со счётом 7:5, 7:6 (7:3).

Видеообзор матчей первого круга доступен на «Чемпионате».

Соревнования в Токио завершатся 8 октября.