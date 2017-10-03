16 эйсов помогли Раоничу обыграть Троицки на старте турнира в Токио

Канадский теннисист Милош Раонич (3) вышел во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минуты. Уроженец Подгорицы 16 раз подал навылет, совершила 2 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Виктора 1 эйс и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Раонич поспорит с победителем противостояния Бенуа Пэр (Франция) — Юити Сугита (Япония). Турнир завершится 8 октября.

