Кирьос отдал всего три гейма Басилашвили в первом круге турнира в Пекине

Австралийский теннисист Ник Кирьос (8) вышел во второй круг турнира в Пекине, отдав всего три гейма представителю Грузии Николозу Басилашвили — 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут. Уроженец Канберры 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Николоза 1 эйс, 7 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Кирьос поспорит с представителем Германии Мишей Зверевым. Турнир завершится 8 октября.

