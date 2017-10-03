Касаткина обыграла Арруабаррену во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Дарья совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Касаткина поспорит с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Агнешка Радваньска (Польша, 11).