Соперником Раонича во втором круге турнира в Токио будет Сугита

Японский теннисист Юити Сугита пробился во второй круг турнира в Токио. Его соперник по матчу стартового раунда — представитель Франции Бенуа Пэр — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 4:6. Теннисисты провели на корте 34 минуты. Юити трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Бенуа 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Сугита поспорит с представителем Канады Милошем Раоничем (3).