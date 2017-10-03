Раонич: очень жаль, что из-за дюжины травм я так много пропустил

Канадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Токио. На старте соревнований он обыграл представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:4.

«Это был очень хороший матч для меня по многим причинам. Я действовал дисциплинированно и отлично боролся, учитывая обстоятельства. Я не мог полноценно выполнять удар с бэкхенда, но сумел справиться.



Моя травма развивалась на протяжении 10 лет, боль была терпимой, но наступил такой момент, когда она стала невыносимой. Операция на запястье помогла снять отёк. Очень жаль, что из-за дюжины травм я так много пропустил», — цитирует Раонича официальный сайт тура.