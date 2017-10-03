Воскобоева: я решила заморозить свой рейтинг

Представительница Казахстана Галина Воскобоева, продолжающая восстанавливаться после травмы колена, приняла решение заморозить свой рейтинг. На турнирах WTA она не выступала с января 2017 года.



«Очень многие из вас спрашивают меня о моей теннисной карьере, и уже довольно давно я на ваши вопросы не отвечала. Я продолжаю бороться с травмой колена, пожалуй, самой загадочной травмой за всю мою карьеру, так как лучшие врачи занимаются этим вопросом, и пока мы не можем справится. В этот раз банальное воспаление связки превратилось в целое испытание! Почему так происходит? Я не знаю. Но я верю, что каждое испытание даётся нам не просто так. И я благодарна богу за то, что в такие моменты он посылает мне силы, оптимизм, новые идеи, способности и развивает во мне силу духа!

А главное, что оставляет со мной моих самых преданных друзей, посылает новые знакомства и указывает мне на тех, кто в моей жизни скрывался за маской. Я решила заморозить свой рейтинг и очень надеюсь, что мой труд и труд моей команды дадут результат!» — в частности, написала Воскобоева в своём «инстаграме».

Посмотреть полную запись можно в «инстаграме» Воскобоевой.