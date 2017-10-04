Новым тренером Раонича стал экс-наставник Феррера Пилес

Канадец Милош Раонич начала сотрудничество с известным испанским тренером Хавьером Пилесом, сообщает Tennis Life. 11-й номер рейтинга АТР, не выступавший с августа из-за травмы, вернулся на корт на турнире в Токио. Пилес, ранее тренировавший испанцев Давида Феррера и Роберто Баутисту-Агута, будет сопровождать Милоша на всех соревнованиях азиатской серии.

Напомним, что Раонич за карьеру работал с несколькими специалистами, включая известных в прошлом игроков Ивана Любичича, Карлоса Мойю и Рихарда Крайчека.