Победы Халеп, Плишковой и Радваньской — в обзоре игр 2-го круга турнира в Пекине

На турнире в Пекине состоялись несколько матчей второго круга. Румынская теннисистка Симона Халеп (2) вышла в третий круг после того, как её соперница — представительница Словакии Магдалена Рыбарикова — отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:2.

Видеообзор матча Халеп — Рыбарикова можно посмотреть на «Чемпионате».

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (4) в двух партиях обыграла представительницу Германии Андреа Петкович (Q) со счётом 6:4, 6:4.

Видеообзор матча Петкович — Плишкова можно посмотреть на «Чемпионате».

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (11) переиграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:5, 7:5.

Видеообзор матча Чжан Шуай — Радваньска можно посмотреть на «Чемпионате».