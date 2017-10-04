Тарпищев: пока на целый турнир Шарапову не хватает

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марианне Багдасаровой прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от румынки Симоны Халеп в третьем круге турнира в Пекине со счётом 2:6, 2:6, а также поделился ожиданиями от её выступления в Тяньцзине и оценил возможность её участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Мария только-только набирает, поэтому не удивительно, что, сыграв два матча, нагрузившись по полной программе, она просто не успела восстановиться и проиграла. Вообще, Халеп по игре для Шараповой удобный соперник. Просто сказался фактор усталости. Марии надо по крайней мере турниров 10 сыграть, чтобы абсолютно нормально работала нервная система, чтобы она наигралась. Пока на целый турнир её не хватает.

Игра Шараповой в Тяньцзине всецело зависит от степени нагрузки, то есть от жеребьёвки. Надо знать сетку соревнований, потому что она же несеяная и зависимость большая, на кого Мария попадёт в первом круге и во втором. Если она попадает удачно по жребию и первые круги щадящие будут, то она может выиграть турнир. С другой стороны, Мария теоретически может попасть на любую сеяную, кто в мировой десятке. Поэтому, не зная жеребьёвки, судить о том, что она сделает на турнире, очень сложно. Сейчас вот Мария попала в первый круг на Севастову и выиграла у неё лишь в решающем сете 7:6. Конечно, эта нагрузка была очень большой: матч больше трёх часов продолжался. Поэтому в зависимости от того, на кого Мария попадёт, и будем смотреть и рассчитывать, как далеко она дойдёт. Я бы сейчас не ждал от Марии каких-то побед на турнирах, главное, чтобы она сейчас наигралась и играла побольше матчей.

Что касается «ВТБ Кубка Кремля», то если Мария не «наестся»: условно говоря, если она выиграет следующий турнир, то на «ВТБ Кубок Кремля» ей просто нет смысла ехать, потому что после выигрыша, получив дикую нагрузку, она просто не сможет сыграть турнир. Всё зависит от того, как будет играть. Если же Мария проиграет в начале турнира, то ей целесообразно играть на «ВТБ Кубке Кремля». Но это ей решать. Она сама правит своим календарём. Конечно, мы хотели бы её видеть, чтобы она сыграла у нас. Но Мария сама будет смотреть, отталкиваясь от собственного состояния, в какой кондиции она останется после этого турнира", — сказал Тарпищев.