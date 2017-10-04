Янчук: пока Шарапова играет только на половину своих возможностей

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от румынки Симоны Халеп в третьем круге турнира в Пекине со счётом 2:6, 2:6.

«Мария Шарапова пока не вошла в свой ритм. Пока она играет только на половину своих возможностей. Многие движения оставляют желать лучшего, а главное – много невынужденных ошибок. Сейчас видно, что пауза не прошла незамеченной, а значит, Марии нужно играть и играть. Необходимо заново получить игровой опыт, набрать соревновательную форму и найти уверенность. Мне кажется, что единственный выход – это метод проб и ошибок и накопление встреч. С каждой новой встречей Мария будет обретать себя.



В матче с Симоной Халеп было видно, что атакующие удары у Шараповой остаются достаточно сильными. Мешают ошибки и передвижение и подход к мячу. Но малейшие неточности приводят к сбоям. Необходимо почувствовать, скажем так, миллиметры и миллисекунды. Пока идут ошибки в сантиметрах и десятых долях секунды», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.