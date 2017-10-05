Иснер отдал всего три гейма Л. Майеру во втором круге турнира в Пекине

Американский теннисист Джон Иснер (6) вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность поединка составила 58 минут. Джон 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Леонардо 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Иснер поспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия). Турнир завершится 8 октября.