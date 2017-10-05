Раонич снялся с матча с Сугитой в Токио после первого гейма

Японский теннисист Юити Сугита вышел в четвертьфинал турнира в Токио (Япония). Его соперник по матчу второго раунда — представитель Канады Милош Раонич (3) — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый гейм стартового сета. Теннисисты провели на корте 8 минут.

Примечательно, что Юити второй раз подряд одерживает победу на отказе соперника. В первом круге француз Бенуа Пэр снялся, проиграв первый сет со счётом 4:6.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Сугита поспорит с представителем Франции Адрианом Маннарино.