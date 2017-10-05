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Раонич: надо сократить сезон, чтобы избегать травм и прогрессировать

5 октября 2017, четверг. 19:59 Теннис

Канадец Милош Раонич, снявшийся с матча второго круга турнира в Токио против японца Юити Сугиты после одного гейма, высказал мнение по поводу травматизма игроков, отметив, что он единственный из топ-5 по итогам сезона-2016, кто ещё не завершил выступления в этом году. Помимо Раонича, в первую пятёрку тогда вошли британец Энди Маррей, серб Новак Джокович, швейцарец Стэн Вавринка и японец Кей Нисикори.

«Очень расстраивает нынешняя ситуация в туре. У меня было больше дюжины различных травм, которые не давали выступать на соревнованиях. Это грустно, потому что я не могу фокусироваться на теннисе. Мне приходится думать не о том, что улучшить в игре, а о том, смогу я сегодня выйти на корт или нет.

Из всех теннисистов, завершивших предыдущий сезон в топ-5, я, кажется, единственный, кто ещё пытается продолжать играть в этом году. На US Open не выступил ни один из нас. Быть может, настало время задуматься о каких-то реформах, необходимых ради блага карьеры игроков, ради того, чтобы зрители видели теннис определённого уровня.

Расписание, продолжительность сезона и его географическая разбросанность, думаю, относятся к тем вещам, которые стоит пересмотреть. Тяжело выходить на пик даже четыре раза в год ко всех турнирам „Большого шлема“, я уже не говорю об остальных соревнованиях.

Считаю, игрокам должна быть предоставлена возможность сокращения выступлений в сезоне примерно до семи месяцев. Это позволит и заботиться о здоровье, и прогрессировать на тренировках. Нам действительно нужно это время. Теннис — единственный вид спорта, за исключением, быть может, гольфа, где нужно играть так много, не получая времени на отдых», — приводит слова Раонича CBC.ca.

Источник: CBC.ca Сообщить об ошибке
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Милош Раонич
Новости. Теннис
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