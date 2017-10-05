Рублёв: такие победы, как над Бердыхом, придают уверенности

Россиянин Андрей Рублёв поделился впечатлениями от победы над чехом Томашем Бердыхом со счётом 1:6, 6:4, 6:1 во втором круге турнира в Пекине.

«Очень рад, что смог победить. В начале было трудно, у меня не было уверенности на подаче, допускал много двойных ошибок. Во втором сете я дважды проигрывал с брейком, но оба раза смог отыграться. По ходу розыгрышей я играл здорово, так что очень доволен, что смог переломить ход поединка и добиться победы. Такие успехи, конечно, придают уверенности. Мне необходимо много и упорно тренироваться, работать каждый день.

После трудных матчей на US Open я много тренировался. Сейчас в начале каждой встречи у меня проблемы с поиском ритма, но, как только удаётся его найти, я начинаю играть лучше", — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.