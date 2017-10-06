Цибулкова не будет защищать титул на турнире в Линце из-за травмы

Десятая ракетка мира словачка Доминика Цибулкова не сможет выступить на турнире в Линце, который выиграла в прошлом году, из-за травмы запястья.

«К сожалению, мне не удастся сыграть в Линце из-за травмы запястья. Я очень расстроилась, потому что это один из моих любимых турниров, тем более он проходит недалеко от моего дома. Хочу пожелать соревнованиям всего самого лучшего. Буду скучать по болельщикам и постараюсь вернуться в следующем году», — приводит слова Цибулковой официальный блог турнира в сети «Твиттер».

Место Доминики в основной сетке займёт бельгийка Элисон ван Эйтванк.