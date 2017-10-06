Поражение Весниной, победы Остапенко, Квитовой — в обзоре игр турнира в Пекине

Российская теннисистка Елена Веснина в третьем круге турнира в Пекине проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 2:6, 5:7.
Видеообзор этого матча доступен на «Чемпионате».
Китаянка Пэн Шуай снялась с матча с представительницей Латвии Еленой Остапенко при счёте 0:3 в первом сете.
Видеообзор этого матча доступен на «Чемпионате».
Румынка Сорана Кырстя обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 7:5.
Видеообзор этого матча доступен на «Чемпионате».
Чешка Петра Квитова оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки — 6:1, 6:4.
Видеообзор этого матча доступен на «Чемпионате».