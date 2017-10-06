Чилич: матч с Харрисоном был лучшим для меня на этой неделе

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился впечатлениями после победы над американцем Райаном Харрисоном в четвертьфинале турнира в Токио со счётом 6:2, 6:0. За выход в финал лидер посева поспорит с представителем Франции Адрианом Маннарино.

«Это точно был мой лучший матч на этой неделе. Всё работало отлично с начала и до конца встречи. Я подавал просто исключительно здорово, играл агрессивно и отлично действовал на приёме. Такая игра придаст мне уверенность», — приводит слова Чилича официальный сайт тура.