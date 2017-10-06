Благодаря победе над Свитолиной Гарсия сохранила шансы попасть в Сингапур

Благодаря победе над украинкой Элиной Свитолиной в марафонском матче (6:7, 7:5, 7:6) в четвертьфинале соревнований в Пекине француженка Каролин Гарсия сохранила шансы опередить британку Йоханну Конту и стать последней, восьмой участницей WTA Tour Finals в Сингапуре.



В случае поражения во встрече с чешкой Петрой Квитовой в полуфинале Пекина Гарсии будут нужны победы в Тяньцзине и на «ВТБ Кубке Кремля». При этом на московский турнир Каролин заранее не заявлялась, так что ей придётся просить у организаторов «уайлд-кард». В случае выхода в финал Пекина Гарсии будет достаточно титула на турнире в Тяньцзине. Наконец, победа в Пекине выведет француженку на восьмое место, и тогда уже Конте придётся добраться на «ВТБ Кубке Кремля» до финала и при этом рассчитывать, что Гарсия плохо выступит в Тяньцзине или снимется с него. Напомним, сама Йоханна проиграла пять матчей подряд.

Гарсия вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Свитолину