Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Пекине в паре

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова (2) в полуфинале парного разряда турнира в Пекине уступили венгерке Тиме Бабош и чешке Андреа Главачковой (4) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), [8:10]. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

За титул 24-летняя Бабош и 31-летняя Главачкова поспорят либо со швейцаркой Мартиной Хингис и Чань Юнжань из Тайваня (1), либо с индианкой Саней Мирзой и китаянкой Пэн Шуай (3).

На данный момент Макарова и Веснина делят четвёртое место в парном рейтинге WТА, который возглавляет Хингис.