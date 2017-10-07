Халеп: Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая 9 октября возглавит рейтинг WTA, в интервью СМИ своей страны вспомнила операцию по уменьшению груди и рассказала об отношениях с россиянкой Марией Шараповой.

«У меня никогда не было комплексов в отношении Шараповой. Просто мне не нравится её стиль игры. Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала. Но она не общается ни с кем.

После 2008 года у меня были проблемы с позвоночником. Я не могла двигаться. Отправилась в Германию, где румынский доктор посоветовал мне сделать такую операцию. Он хотел сделать операцию сразу, но я боялась, и в итоге мы перенесли её на шесть-семь месяцев», — сказала Халеп в интервью румынскому телевидению.