До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Гарсия поднялась на 8-ю позицию

9 октября 2017, понедельник. 09:01 Теннис

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 9 октября румынка Симона Халеп поднялась на первую строчку, француженка Каролин Гарсия — на восьмую. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на 11-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 9 октября
1 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5675.
2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4640.
6 (6). Винус Уильямс (США) — 4612.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510.
8 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3795.
9 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.
10 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2885.
11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2205…
17 (17). Елена Веснина (Россия) — 2195…
24 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1700...
32 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
62 (60). Наталья Вихлянцева (Россия) — 893…
69 (68). Екатерина Александрова (Россия) — 818…
79 (78). Евгения Родина (Россия) — 740…
81 (94). Мария Шарапова (Россия) — 725.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролин Гарсия Светлана Кузнецова Симона Халеп
Новости. Теннис
9 октября 2017, понедельник
09:22 Маннарино: в целом я провёл отличный сезон, пока лучший в карьере
09:13 Гарсия снялась с турнира в Тяньцзине, Шарапова в первом круге сыграет с Бегу
09:13 Гоффен: в концовке финала я стал агрессивнее играть на приёме
09:07 Димитров занял 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чилич — 6-ю, Гоффен — 8-ю
09:07 Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Хачанов в Шанхае
09:02 Гахов занял 50-ю позицию в чемпионской гонке U21
09:02 Вавринка поднялся на восьмую строчку в рейтинге ATP, Гоффен — на 10-ю
09:01 Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Гарсия поднялась на 8-ю позицию
09:00 Халеп стала первой ракеткой мира, Гарсия вошла в топ-10, Шарапова — в топ-100
06:05 Гарсия попросила «уайлд-кард» для участия в «ВТБ Кубок Кремля»
00:43 Тетерин: Азаренко ведёт подготовку к финалу Кубка Федерации против команды США
00:14 Эверт: высокая стабильность в течение года сейчас важнее, чем победа на мэйджоре
8 октября 2017, воскресенье
23:14 Победа Гарсии над Халеп на турнире в Пекине — в видеообзоре
22:51 Бругера и Медина-Гарригес — новые капитаны сборных Испании по теннису
22:31 Кирьос: Надаль просто уничтожил меня в финале турнира в Пекине
22:16 Надаль: в Пекине я провёл один из лучших турниров в этом году
21:58 Победа Надаля над Кирьосом в финале турнира в Пекине — в видеообзоре
21:38 Халеп: я довольна своим выступлением в Пекине
21:23 Гарсия: трудно поверить, что я сумела выиграть тай-брейк у новой первой ракетки
21:02 Победа Гоффена на турнире в Токио — в видеообзоре на «Чемпионате»
20:38 Шатхин: наши ребята очень хотят выиграть «ВТБ Кубок Кремля»
20:23 Первым соперником Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае стал Циципас
20:10 Эррани после дисквалификации вышла в основную сетку турнира в Тяньцзине
18:26 Вихлянцева стартует на турнире в Линце матчем с Сепеде-Ройг
17:51 Федерер посетил раздевалку «Голден Стэйт Уорриорз» в Шанхае
16:32 Надаль с разгромным счётом победил Кирьоса в финале турнира в Пекине
16:22 Пуи уверенно победил Медведева на старте «Мастерс 1000» в Шанхае
15:26 Жук в трёх сетах обыграла Викмайер и вышла в финал квалификации турнира в Линце
15:18 Фоньини одержал волевую победу над Вердаско в первом круге «Мастерса» в Шанхае
14:24 Свитолина сыграет с Дияс, Павлюченкова — с Бабош на старте турнира в Гонконге
13:37 Гарсия в финале Пекина в двух сетах обыграла Халеп
12:56 Донской завоевал титул на челленджере в Гаосюне
11:55 Симон обыграл Ву в первом круге «Мастерс 1000» в Шанхае и встретится с Гоффеном
11:48 Гоффен завоевал второй титул за две недели, обыграв Маннарино в финале Токио
11:15 Доналдсон стал соперником Надаля по второму кругу «Мастерс 1000» в Шанхае
10:34 Континен и Пирс обыграли Иснера и Сока в финале турнира в Пекине
09:57 Маклахлан и Утияма неожиданно победили Дж. Маррея и Суареса в финале Токио
09:30 Хингис и Чжань сделали дубль в Китае, выиграв в Пекине после Уханя
00:39 Футболисты сборной Румынии поздравили Халеп с титулом первой ракетки мира
00:20 Бушар: надеюсь хорошо завершить сезон, наслаждаясь игрой на корте
7 октября 2017, суббота
23:17 Халеп: Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала
23:10 Гарсия: с нетерпением жду матча с Халеп, мне хочется играть с такими соперницами
22:48 Кузнецова поздравила Халеп с титулом первой ракетки мира
20:58 Гарсия: после матча со Свитолиной чувствовала себя нормально
20:32 Жук победила Йорович в первом круге квалификации турнира в Линце
Все новости RSS
Партнерский контент