Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Гарсия поднялась на 8-ю позицию

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 9 октября румынка Симона Халеп поднялась на первую строчку, француженка Каролин Гарсия — на восьмую. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на 11-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 9 октября
1 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5675.
2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4640.
6 (6). Винус Уильямс (США) — 4612.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510.
8 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3795.
9 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.
10 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2885.
11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.
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16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2205…
17 (17). Елена Веснина (Россия) — 2195…
24 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1700...
32 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
62 (60). Наталья Вихлянцева (Россия) — 893…
69 (68). Екатерина Александрова (Россия) — 818…
79 (78). Евгения Родина (Россия) — 740…
81 (94). Мария Шарапова (Россия) — 725.