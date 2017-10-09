Стосур, Роджерс и Гиббз вышли во второй круг турнира в Гонконге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур пробилась во второй круг турнира в Гонконге, в трёх партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Ли Ясюань (WC) со счётом 6:3, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 57 минут. Саманта 10 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Стосур поспорит с победительницей матча Чжэн Лин (Гонконг, WC) — Агнешка Радваньска (Польша, 4).

Гонконг. Женщины. Первый круг

Шелби Роджерс (США) — Джан Су Джон (Южная Корея) — 6:4, 6:4.

Николь Гиббз (США) — Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — 4:6, 6:2, 7:5.