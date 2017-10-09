А. Тарпищев: «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля» получат россияне

Директор мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Амир Тарпищев, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова, рассказал, кто получит «уайлд-кард» для участия в стартующих 14 октября соревнованиях.

«Завтра будет проходить тренерский совет, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Соответственно на данный момент никакой информации мы дать не можем. Это будет решаться коллегиально, ближе к турниру. Но, безусловно, это всё российские теннисисты. Донской может попасть в список участников сам (пока 6-й в списке ожидания. – Прим. «Чемпионата»). Это пока неизвестно. А так ближе к турниру будут обсуждаться и Кравчук, и Донской, и ребята, которые помоложе. Южный уехал играть азиатскую серию турниров, поэтому не претендует на «уайлд-кард». Так что всё будем обсуждать, и ближе к турниру будет полное понимание», — пояснил Амир Тарпищев.