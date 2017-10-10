Тили: на Australian Open-2018 А. Зверев, Тим или Гоффен могут совершить прорыв

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили предположил, что на первом турнире «Большого шлема» 2018 года возможен прорыв одного из молодых игроков тура.

«Новак Джокович, Энди Маррей и Стэн Вавринка вернутся на турнир в 2018 году с более низким рейтингом, а значит есть реальная возможность увидеть настоящий прорыв одной из восходящих звёзд, вроде Александра Зверева, Доминика Тима или Давида Гоффена», — приводит слова Тили Herald Sun.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт 15-28 января 2018 года. Призовой фонд соревнований составит $ 55 млн, а победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по $ 4 млн.