Тили: я не исключаю, что Серена может вернуться на Australian Open-2018

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили выразил надежду на то, что бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, в сентября ставшая мамой, сможет принять участие в турнире в январе 2018 года.

«Серена не исключает своего участия в Australian Open. Инициалы её дочери — AO. Серена предлагала нанести её имя на трофей, завоёванный в 2017 году, так что Уильямс сейчас много думает о турнире. Если кому-то и по силам вернуться в такой ситуации, то точно ей. Я определённо не исключаю её возвращения в январе», — цитирует Тили Herald Sun.