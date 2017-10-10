Карреньо-Буста уступил Рамос-Виньоласу во втором круге турнира в Шанхае

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (7) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Альберт 8 раз подал навылет и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Рамос-Виньолас поспорит с победителем матча Кевин Андерсон (ЮАР, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).