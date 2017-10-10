Троицки одолел Шаповалова на «Мастерсе» в Шанхае, Куэрри обыграл Сугиту

Сербский теннисист Виктор Троицки пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх партиях обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (WC) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Уроженец Белграда 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Дениса 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Троицки поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом (5).

В ещё одном матче первого круга американец Сэм Куэрри (10) победил японца Юити Сугиту со счётом 6:3, 6:2 и встретится со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо (Q).