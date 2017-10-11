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Эррани, отбывшая дисквалификацию за допинг, вышла во второй круг в Тяньцзине

11 октября 2017, среда. 13:43 Теннис

Итальянская теннисистка Сара Эррани (Q) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, разгромив представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Сара совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал итальянка поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Донна Векич (Хорватия, 4).

Для Эррани это первый турнир после двухмесячной дисквалификации за употребление запрещённого препарата летрозола.

Тяньцзинь 2017. 1-й круг
11 октября 2017 года, среда. 12:15 МСК
Сара
Эррани
Катерина
Козлова
6:2 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Катя Козлова Сара Эррани
Новости. Теннис
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