Эррани, отбывшая дисквалификацию за допинг, вышла во второй круг в Тяньцзине

Итальянская теннисистка Сара Эррани (Q) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, разгромив представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Сара совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал итальянка поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Донна Векич (Хорватия, 4).

Для Эррани это первый турнир после двухмесячной дисквалификации за употребление запрещённого препарата летрозола.