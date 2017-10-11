Гоффен проиграл Симону, Куэрри победил Тиафо на турнире в Шанхае

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (8) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, проиграв представителю Франции Жилю Симону со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 30 минут. Уроженец Рокура 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Жиля 5 эйсов и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Симон поспорит со своим соотечественником Ришаром Гаске.

Шанхай. Мужчины. Второй круг

Сэм Куэрри (США, 10) — Фрэнсис Тиафо (США, Q) — 6:3, 7:6 (9:7).