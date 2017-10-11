Джокович открыл ресторан, в котором нуждающихся будут кормить бесплатно

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, в июле объявивший о досрочном завершении сезона, открыл новый ресторан, который будет бесплатно кормить нуждающихся, сообщает Mirror. По словам Новака, таким образом он хотел бы отблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

«Деньги — не проблема для меня. Я заработал достаточно, чтобы накормить всю Сербию. Думаю, люди заслужили это за ту поддержку, которую мне оказывали», — сказал Джокович.

Новак является 12-кратным победителем турниров «Большого шлема».