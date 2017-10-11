Стосур победила А. Радваньскую на турнире в Гонконге, выиграв третий сет 6:0

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (4) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге, в трёх партиях проиграв представительнице Австралии Саманте Стосур со счётом 6:3, 4:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Уроженка Кракова совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Саманты 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Стосур поспорит с победительницей матча Луксика Кумкхум (Таиланд) — Ван Цян (Китай).