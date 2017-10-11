Троицки победил Тима и сыграет с Иснером в третьем круге «Мастерс 1000» в Шанхае

Серб Виктор Троицки неожиданно нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму (5) во втором круге турнира категории «Мастерс 1000» в Шанхае — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Отметим, что по личным встречам Виктор теперь ведёт со счётом 3-0.



Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Троицки сделал 12 эйсов, 4 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету Тима 19 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в четвертьфинал Троицки поспорит с американцем Джоном Иснером (12), выигравшим четыре тай-брейка подряд.