Фоньини получил штраф в $96,000 и условную дисквалификацию на двух «Шлемах»

Итальянец Фабио Фоньини получил штраф и условную дисквалификацию с турниров «Большого шлема» за оскорбления женщины-судьи на US Open — 2017.



«Мистер Фоньини допустил серьёзные нарушения поведенческого кодекса и поступки, противоречащие духу игры. Он оштрафован на $96,000 (вдобавок к уже удержанным с него $24,000), но этот штраф может быть сокращён вдвое, если не будет допущено новых значимых нарушений на „Шлемах“ в 2018 и 2019 годах. Если он допустит ещё одно нарушение в течение этого срока, то также будет дисквалифицирован с двух турниров „Большого шлема“, одним из которых станет US Open. Помимо этих дополнительных санкций, которые наступят автоматически, в случае нарушения к нему применят и другие штрафы и наказания.



Мистер Фоньини согласился с решением и не будет подавать апелляцию. Он выразил сожаление по поводу своего поведения и уверен, что в будущем не допустит ничего подобного и сумеет сократить штраф, а также избежать дисквалификации. Штрафы, как и все денежные наказания за проступки на турнирах „Большого шлема“, пойдут в фонд развития этих соревнований», — говорится в пресс-релизе, текст которого приводит журналистка Кортни Нгуен.