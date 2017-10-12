Троицки победил Иснера и стал соперником дель Потро на «Мастерсе» в Шанхае

Серб Виктор Троицки стал последним четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, обыграв американца Джона Иснера (12) в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:4).



Теннисисты провели на корте всего 1 час 8 минут. Отметим, что Троицки превзошёл Иснера в подаче — 15 эйсов против 9. Кроме того, Виктор не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Иснер сделал две двойные и, как и в предыдущем матче, не заработал ни одного брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Троицки поспорит с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (16).