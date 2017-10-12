Стрыцова одержала волевую победу над Фетт во втором круге турнира в Линце

Чешка Барбора Стрыцова (2) пробилась в четвертьфинал соревнований серии WTA International в Линце, одержав победу над хорваткой Яной Фетт (Q) в трёх партиях — 2:6, 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Стрыцова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Фетт 4 эйса, 7 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.



Следующей соперницей чешки станет немка Татьяна Мария (7), которая накануне в двух сетах обыграла словачку Викторию Кужмову.