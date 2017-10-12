Голубич одержала волевую победу над Томовой во втором круге соревнований в Линце

Швейцарка Виктория Голубич стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA International в Линце (Австрия), обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову в трёх партиях — 4:6, 6:4, 6:1.



Теннисистки провели на корте ровно два часа. Голубич выполнила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Томовой 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Навылет она не подавала.



Следующей соперницей Голубич станет шведка Юханна Ларссон, которая победила американку Варвару Лепченко.