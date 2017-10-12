Первая ракетка турнира в Линце Рыбарикова победила Виттёфт и вышла в 1/4 финала

Словачка Магдалена Рыбарикова (1) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA International в Линце (Австрия), обыграв немку Карину Виттёфт со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Рыбарикова выполнила 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Виттёфт 1 эйс, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



В четвертьфинале Магдалена сыграет либо с россиянкой Натальей Вихлянцевой, либо с румынкой Сораной Кырстей. Турнир завершится 15 октября.