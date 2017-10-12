Вихлянцева уступила Кырсте в Линце, проиграв тай-брейк 1-го сета со счётом 14:16

Россиянка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA International в Линце (Австрия), проиграв румынке Соране Кырсте (5) со счётом 6:7 (14:16), 4:6. На тай-брейке Наталья упустила пять сетболов, в том числе один — на своей подаче.



Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Кырстя выполнила 9 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Вихлянцевой 1 эйс, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в полуфинал Кырстя сразится с первой ракеткой турнира — словачкой Магдаленой Рыбариковой.