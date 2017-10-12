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Вихлянцева уступила Кырсте в Линце, проиграв тай-брейк 1-го сета со счётом 14:16

12 октября 2017, четверг. 23:59 Теннис

Россиянка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA International в Линце (Австрия), проиграв румынке Соране Кырсте (5) со счётом 6:7 (14:16), 4:6. На тай-брейке Наталья упустила пять сетболов, в том числе один — на своей подаче.

Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Кырстя выполнила 9 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Вихлянцевой 1 эйс, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал Кырстя сразится с первой ракеткой турнира — словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Линц 2017. 2-й круг
12 октября 2017 года, четверг. 21:40 МСК
Наталья
Вихлянцева
Сорана
Кырстя
6:7 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Наталья Вихлянцева Сорана Кырстя
Новости. Теннис
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