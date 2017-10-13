Дьяченко: никаких ставок на «ВТБ Кубок Кремля» не делаю

Россиянка Виталия Дьяченко поделилась ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября, и рассказала, как проходит её возвращение в тур после долгого восстановления.

«Для меня сезон только начался с этого августа из-за травм и операций. Поэтому всё только начинается, и перерывов я не планирую. Что касается «ВТБ Кубка Кремля», у меня с этим турниром связаны как хорошие воспоминания, так и не очень. На него никаких ставок не делаю, просто домашний турнир, он мне очень нравится, потому что мои близкие могут прийти посмотреть. Но я ничего не загадываю, могу тут сыграть очень хорошо, могу не очень.



Просто хочу выиграть как можно больше матчей, получить пользу и опыт. После «Кубка Кремля» у меня ещё будет серия турниров, я завершу сезон без паузы перед Australian Open, если я туда соберусь ехать, так как я пропустила последние несколько лет.

Вижу, что цвет покрытия поменялся — очень красивый. Надеюсь, что покрытие будет удобное и удачное», — приводит слова Дьяченко пресс-служба турнира.