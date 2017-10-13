Чакветадзе: Шараповой нужно завоевать титул, и потом она будет обыгрывать всех

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» оценила возможность возвращения на прежний уровень американки Серены Уильямс, представительницы Беларуси Виктории Азаренко и россиянки Марии Шараповой.

«Пожалуй, главная интрига на будущий год – смогут ли вернуться на вершину прежние королевы корта – Серена, Азаренко и Шарапова. Я считаю, что шансы у них на это есть, особенно у Серены. Американка полна решимости, а это значит, что ей по силам достичь любые поставленные цели. Другие девушки тоже могут вернуться в число лидеров тура. Вике необходимо разобраться с проблемами личного характера, игра у неё всегда была на уровне.

А вот Шараповой нужна одна победа на любом турнире, и потом она уже разыграется, найдёт свой ритм и будет обыгрывать всех и на крупных соревнованиях. Может быть, и хорошо, что она сейчас выступает в Тяньцзине. Это не самый престижный турнир, но ей нужна эта уверенность в себе, чтобы потом войти в десятку», — написала Чакветадзе.

Колонка Анны Чакветадзе доступна на «Чемпионате».