Австрийский теннисист Доминик Тим стал четвёртым участником Итогового турнира АТР в Лондоне. Соревнования, в которых примут участие восемь лучших игроков по итогам сезона, пройдут с 12 по 19 ноября.

Тим, который на данный момент занимает четвёртое место в чемпионской гонке АТР, гарантировал себе место в первой восьмерке после четвертьфинальных матчей «Мастерса» в Шанхае, по итогам которых в полуфинал вышли хорват Марин Чилич, испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и швейцарец Роджер Федерер.

Тим, который отобрался на Итоговый турнира АТР второй год подряд, стал четвёртым участником соревнований после Надаля, Федерера и представляющего Германию Александра Зверева.

«Я очень горжусь тем, что снова получил право сыграть на турнире в этом году. Нелегко квалифицироваться один раз, но ещё сложнее повторить это на следующий год. Я с нетерпением жду возможности встретиться с лучшими игроками мира в Лондоне», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.