Веснина: на «ВТБ Кубке Кремля» хочется показать достойный результат

Олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, 19-я ракетка мира в одиночном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от выступления на «ВТБ Кубке Кремля».

«Сезон получился очень удачный, я довольна тем, как его провела. Конечно, всегда хочется большего, хочется побеждать на каждом турнире. Это сложно сделать — сезон длинный. Я рада вернуться в «Олимпийский» на один из моих любимых турниров «ВТБ Кубок Кремля». Хочется хорошо сыграть и показать достойный результат под конец года.

Московский турнир у меня всегда вызывает самые приятные детские воспоминания, когда я смотрела выступления ведущих теннисистов мира и мечтала выйти когда-нибудь на этот центральный корт и просто поучаствовать. Это турнир с историей, причём с историей не только российского тенниса, но и мирового. Здесь побеждали великие теннисисты. Мне всегда приятно возвращаться и очень хочется здесь хорошо сыграть перед родными, болельщиками, фанатами. Это сложно, потому что, когда очень сильно хочется, редко что получается. Надо найти такой баланс выступления, чтобы и форма, и желание сошлись воедино и получилась «золотая середина».

Мне очень нравится новое покрытие «ВТБ Кубка Кремля». Если честно, я им довольна гораздо больше, чем покрытием, которое было в прошлом году. Отскок ниже, мяч отскакивает ровно и не останавливается, как было раньше. Посмотрим, как моя игра на этом покрытии сложится в этом году, какие будут выступления. Но в целом я довольна тем, как потренировалась в первый свой день в «Олимпийском», буду продолжать работать дальше», — приводит слова Весниной пресс-служба турнира.