Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»

Прошла жеребьёвка «ВТБ Кубка Кремля» в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова (WC) стартует с матча против восьмой сеяной, словачки Магдалены Рыбариковой.



Во втором раунде Шарапова может встретиться с Екатериной Макаровой, с которой уже играла чуть больше недели назад на турнире в Пекине. Первой соперницей Макаровой станет француженка Ализе Корне. В этой же четверти находится третья сеяная, Елена Веснина, а также Наталья Вихлянцева.



Состоится в первом круге и российское дерби — Анастасия Павлюченкова (5) сыграет с Дарьей Касаткиной. Они попали в верхнюю четверть сетки, к лидеру посева — француженке Кристине Младенович. Правда, Младенович травмирована и проиграла 18 сетов подряд.



Получившая «уайлд-кард» Олеся Первушина встретится с выступающей за Казахстан Юлией Путинцевой. Они оказались в нижней четверти, которую возглавляет вторая сеяная — американка Коко Вандевеге.