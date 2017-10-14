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Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»

14 октября 2017, суббота. 12:42 Теннис

Прошла жеребьёвка «ВТБ Кубка Кремля» в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова (WC) стартует с матча против восьмой сеяной, словачки Магдалены Рыбариковой.

Во втором раунде Шарапова может встретиться с Екатериной Макаровой, с которой уже играла чуть больше недели назад на турнире в Пекине. Первой соперницей Макаровой станет француженка Ализе Корне. В этой же четверти находится третья сеяная, Елена Веснина, а также Наталья Вихлянцева.

Состоится в первом круге и российское дерби — Анастасия Павлюченкова (5) сыграет с Дарьей Касаткиной. Они попали в верхнюю четверть сетки, к лидеру посева — француженке Кристине Младенович. Правда, Младенович травмирована и проиграла 18 сетов подряд.

Получившая «уайлд-кард» Олеся Первушина встретится с выступающей за Казахстан Юлией Путинцевой. Они оказались в нижней четверти, которую возглавляет вторая сеяная — американка Коко Вандевеге.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина Коко Вандевеге Кристина Младенович Мария Шарапова Наталья Вихлянцева Олеся Первушина Юлия Путинцева
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