Веснина: решение не выступать на «ВТБ Кубке Кремля» в паре далось нам тяжело

Россиянка Елена Веснина прокомментировала своё совместное с Екатериной Макаровой решение не выступать на «ВТБ Кубке Кремля» в парном разряде, сосредоточившись на одиночном турнире.



«Мы с Катей наиграли достаточно матчей в Пекине и Ухане, набрали очков и опыта. Это решение далось тяжело, но нам надо следом играть в Сингапуре, а мы очень устали за этот сезон», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

До азиатской серии турниров чемпионки Уимблдона — 2017 вели борьбу за первое место в рейтинг-листе, но великолепные выступления швейцарки Мартины Хингис и неудачи самих Весниной и Макаровой в Ухане и Пекине лишили их шансов стать первыми в этом году.