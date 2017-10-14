Гаспарян с матчболов проиграла Грамматикопулу в квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Две российские теннисистки выбыли из квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля» в первом круге. Возвращающаяся после травм Маргарита Гаспарян (WC) в упорной борьбе уступила гречанке Валентини Грамматикопулу — 6:4, 5:7, 5:7. И во втором, и в третьем сетах Гаспарян вела со счётом 5:3, а во втором упустила двойной матчбол.



16-летняя Анастасия Потапова, чемпионка юниорского Уимблдона — 2016, легко проиграла австралийке Арине Родионовой — 3:6, 1:6.



Также сегодня, 14 октября, в квалификации сыграют Елена Рыбакина, Полина Лейкина и Алиса Клейбанова с Виталией Дьяченко.