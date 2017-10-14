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Гаспарян с матчболов проиграла Грамматикопулу в квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

14 октября 2017, суббота. 16:57 Теннис

Две российские теннисистки выбыли из квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля» в первом круге. Возвращающаяся после травм Маргарита Гаспарян (WC) в упорной борьбе уступила гречанке Валентини Грамматикопулу — 6:4, 5:7, 5:7. И во втором, и в третьем сетах Гаспарян вела со счётом 5:3, а во втором упустила двойной матчбол.

16-летняя Анастасия Потапова, чемпионка юниорского Уимблдона — 2016, легко проиграла австралийке Арине Родионовой — 3:6, 1:6.

Также сегодня, 14 октября, в квалификации сыграют Елена Рыбакина, Полина Лейкина и Алиса Клейбанова с Виталией Дьяченко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алиса Клейбанова Анастасия Потапова Виталия Дьяченко Маргарита Гаспарян Кубок Кремля
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