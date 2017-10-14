Стрыцова стала первой финалисткой турнира в Линце, обыграв Бузэрнеску

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова стала первой финалисткой турнира в Линце. В полуфинальном матче вторая сеяная, Стрыцова, в двух сетах обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа. Стрыцова 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Бузэрнеску 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 1 брейк.

За титул Стрыцова сыграет с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия, 1) — Виктория Голубич (Швейцария).