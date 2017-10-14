Ватутин вышел во 2-й раунд квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Российский теннисист Алексей Ватутин (5) вышел во второй раунд квалификации «ВТБ Кубка Кремля». В стартовом матче Ватутин обыграл соотечественника Дениса Мацукевича (WC) со счётом 2:6, 6:4, 6:2. За выход в основную сетку турнира Ватутин сыграет с Юки Бхамбри (4) из Индии, который обыграл серба Данило Петровича — 6:4, 6:4.

Ещё один россиянин Артём Дубривный (WC) проиграл чеху Лукашу Росолу (6) со счётом 4:6, 4:6, Иван Гахов уступил Мирзе Башичу (7) из Боснии и Герцеговины — 4:6, 3:6. Следующим соперником Росола станет Александр Бублик из Казахстана (3), а Башича – Михаил Кукушкин (2) из Казахстана.