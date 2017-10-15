Определились шесть из восьми пар, попавших на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне

В мужском парном разряде после завершения «Мастерс 1000» в Шанхае определились шесть из восьми дуэтов, которые получат право сыграть на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. По итогам этого турнира в Лондон попали голландец Жан-Жюльен Роже с румыном Хорей Тецэу, британец Джейми Маррей с бразильцем Бруно Суаресом, американцы Боб и Майк Брайаны и американец Райан Харрисон с новозеландцем Майклом Винусом.

Отметим, что Харрисон и Винус занимают седьмую строчку в чемпионской гонке, но гарантировали себе место на Итоговом турнире как чемпионы турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — когда стало известно, что они точно останутся в топ-20.



Ранее путёвки в Лондон забронировали поляк Лукаш Кубот с бразильцем Марсело Мело и финн Хенри Континен с австралийцемДжоном Пирсом.