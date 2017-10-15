Шарапова: я навсегда запомню этот 36-й титул

Россиянка Мария Шарапова выложила фотографию с трофеем турнира в Тяньцзине — 36-го в карьере и первого за 2,5 года, из которых 15 месяцев она была дисквалифицирована. По пути к титулу Шарапова обыграла Ирину Бегу, Магду Линетт, Стефани Фёгель, Пэн Шуай и Арину Соболенко.



"№36, я навсегда запомню тебя", — написала Шарапова в своём «твиттере».

Напомним, что уже во вторник, 17 октября, Мария должна стартовать в Москве на «ВТБ Кубке Кремля» матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Самой Рыбариковой ещё предстоит сыграть финал в Линце против чешки Барборы Стрыцовой.